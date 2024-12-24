Студенты Сочинского РУДН помогут в ликвидации нефтяного загрязнения в Анапе

Сочинский институт РУДН направил группу волонтеров в поселок Джемете для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. В составе группы – студенты Учебно-научного департамента биомедицинских, ветеринарных и экологических направлений из России и Туркменистана, сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Добровольцы будут участвовать в очистке пляжей от мазута и помогать в орнитологических центрах по спасению птиц. Возглавляет группу заведующая кафедрой ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы, кандидат технических наук, доцент Елена Шмат.

Студенты сменят волонтеров и орнитологов Сочинского географического общества и пробудут в зоне бедствия неделю до Нового года. «Мы очень ждем будущих специалистов», – отметил глава поселка Джемете.

В настоящее время в Анапе работают 8,5 тыс. волонтеров из более чем 40 регионов России. Участники обеспечены защитными костюмами, средствами индивидуальной защиты, респираторами и инструментами. Для добровольцев организовано горячее питание и проживание при поддержке местного бизнеса.

Вячеслав Рыжков