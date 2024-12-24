В Сочи на новогодние каникулы запланировали более 130 мероприятий

В Сочи в преддверии новогодних праздников специалисты подготовили культурные программы, охватывающие горные и прибрежные кластеры города. Более 130 мероприятий с участием свыше 600 артистов пройдут на курорте, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

По словам заместителя главы Сочи Елены Канюк, в 2024 году приняли решение отказаться от массовых празднований на городских площадях с концертами и фейерверками. Эти меры направлены на перераспределение средств в пользу поддержки военнослужащих и их семей. Однако мероприятий все же пройдут во всех районах Сочи.

В Сочинском цирке будет проходить шоу «Жар-птица» до 12 января. С 25 декабря стартуют новогодние интерактивы в домах культуры. Также в Адлере состоится фестиваль творчества, а в Лазаревском районе пройдет представление «Письма Дедушке Морозу».

Парк «Ривьера» предложит программу на все дни каникул, в том числе интерактивный перформанс «Репортеры настроения», викторины с подарками и парад сказочных героев. Традиционная зимняя резиденция Деда Мороза и Снегурочки также будет открыта для посещения.

На курорте «Роза Хутор» гости смогут поучаствовать в «Магии Нового года» и экскурсиях, проводимых Дедом Морозом, которые расскажут о традициях празднования. Специальные экскурсии будут проходить ежедневно до 19 января.

Курорт «Газпром Поляна» предложит резиденцию Деда Мороза в гондоле канатной дороги, а на площади перед ТРЦ «Галактика» запланированы новогодние шоу с конкурсами и розыгрышами подарков. На Красной Поляне пройдут театрализованные представления, новогодние шествия и выступления музыкальных групп.

В парке «Дендрарий» состоится новогодний квест с призами, а Кавказский государственный заповедник предложит бесплатные экскурсии по Тисо-самшитовой роще 2 января. Также планируются интерактивы для детей в эколого-информационном центре «Лаура». В Сочи Парке пройдет постановка «Тайна подснежников» с участием артистов Московского цирка Никулина.

Мария Удовик