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Доходы бюджета Сочи выросли до 33,8 млрд рублей в 2024 году

Сочи стал лидером Краснодарского края по темпам роста собственных доходов. К декабрю 2024 года доходная часть городского бюджета достигла 33,8 млрд руб., что на 20% больше показателей прошлого года. Консолидированные поступления в местный, краевой и федеральный бюджеты составили 77 млрд руб., увеличившись на треть, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Дмитрий Михеенко

Фото: Дмитрий Михеенко

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, благодаря эффективной финансово-бюджетной политике власти города направили дополнительно 1,7 млрд руб. на социальные программы. Среди приоритетных направлений – поддержка участников СВО и их семей, ветеранов, многодетных родителей, а также строительство школ, детских садов и благоустройство городской среды.

Собственные налоговые доходы сочинского бюджета составили 15,6 млрд руб. Это на 3,3 млрд руб. или на 27% больше, чем годом ранее. Расходы бюджета составили 35,9 млрд руб. Муниципальный долг курорта сокращен на 1,5 млрд руб. На 2025 год запланирован 57,2 млрд руб. расходов.

В ближайшее время депутаты рассмотрят бюджет города на следующий год, который планируется сохранить социально ориентированным.

Вячеслав Рыжков

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