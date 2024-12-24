Рынок посуточной аренды в Сочи вырос почти на 18%

Рынок краткосрочной аренды в Сочи увеличился на 18% по сравнению с предыдущими периодами. По данным эксперта по налогам в сфере недвижимости Александра Вешкурцева, в декабре 2024 года на рынке представлено 19,8 тыс. квартир и апартаментов, что на 17,3% больше, чем в марте 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Наибольшее количество объектов для краткосрочной аренды зафиксировали в сентябре 2024 года, когда их число достигло 22,7 тыс. единиц. В декабре текущего года наибольший выбор представлен однокомнатными квартирами и апартаментами — их количество составляет 9 тыс., что составляет 45,8% от общего числа предложений. За период с марта по декабрь 2024 года количество однокомнатных лотов увеличилось на 16,1% или на 1,2 тыс. объектов.

Особый интерес вызывает рост числа студий: с марта по декабрь их количество возросло на 35,6%, достигнув почти 5 тыс. лотов.

Александр Вешкурцев отметил, что налог на доход от такой деятельности имеет свои особенности. Если собственник не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или самозанятый, ему необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить налог по ставке 13%. Для индивидуальных предпринимателей доступны различные режимы налогообложения.

С 1 октября 2023 года собственники, сдающие жилье посуточно, обязаны зарегистрироваться как самозанятые, с налоговой ставкой 4% при сдаче физическим лицам и 6% при аренде юридическим лицам.

Кроме того, владельцам следует учитывать налог на имущество, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Нелегальная сдача жилья может привести к штрафам до 20% от общего дохода.

Мария Удовик