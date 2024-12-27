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Коммерсантъ FM
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YouTube замедленного доступа

Скорость видеосервиса в России снизилась

В августе российские пользователи столкнулись с перебоями в работе популярного видеосервиса YouTube — трафик от кеширующих серверов Google Global Cache (GGC) к абонентам в России стал составлять примерно 30% от июльского. Версии о причинах происходящего сильно разнятся: в Telegram-каналах писали о намерении вообще закрыть доступ к видеохостингу; депутат (на тот момент) Александр Хинштейн говорил о «вынужденном шаге, направленном против администрации иностранного ресурса; «Ростелеком» ссылался на ухудшение работы кеширующих серверов GGC; Google же уверял — торможение сервиса «не является результатом каких-либо технических проблем или действий» с его стороны. Поднятая шумиха дошла до президента РФ, который на пресс-конференции 19 декабря заявил: «Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей».

В итоге Роскомнадзор заявил, что «многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube». И добавил, что у него «достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной».

Российские видеохостинги предпринимали определенные действия, чтобы стать заменой YouTube, предлагая, например, сервисы для переноса видео и новые модели выплат авторам контента. Однако пока ни один российский видеосервис не смог в полной мере импортозаместить американскую платформу.

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