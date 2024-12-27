Алкогольная независимость

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2024 год, вероятно, даст толчок бизнесу российских алкогольных компаний — в силу политической конъюнктуры им стало проще конкурировать с продукцией из «недружественных» стран. Летом федеральное правительство в ответ на запрет ЕС и США на ввоз алкоголя из России увеличило пошлину на целый ряд напитков из этих стран, включая настойки, виски, ром, джин, ликеры, до 20% от таможенной стоимости напитка, но не менее €3 за литр 100-процентного спирта. Ранее ставка составляла €1,4–1,5 за литр. Однако новая формула расчета пошлины вместо повышения привела к снижению ставки для дешевых напитков, так как новые расчеты стали основываться на крепости продукции, а не на объеме. Поэтому в сентябре власти ввели новый расчет — ставка в 20%, но не менее €3 за литр любого алкоголя. Также в августе была увеличена пошлина на импортное вино из «недружественных» стран с 20% до 25%, но не менее €2 за литр.