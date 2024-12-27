Генпрокуратура зашла на склад

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На рынке коммерческой недвижимости из-за дефицита площадей и высоких ставок аренды расцвел складской сегмент: по данным Nikoliers, в январе—ноябре объем сделок в нем достиг 147,4 млрд руб., превысив значение за весь 2023 год на 42%. Складские комплексы привлекают интерес не только у девелоперов, но и надзорных органов. Летом 2024 года Генпрокуратура решила обрат и ть взыскание на российские активы основанного в Британии оператора складских комплексов Raven Russia, владеющего в России 1,9 млн кв. м. Прокуроры считают, что активы скупались иностранцами в обход наложенных на это ограничений, а затем были легализованы за счет серии фиктивных сделок. В самой компании настаивают на прозрачности своего бизнеса, называя заявления об обратном «попыткой публично дискредитировать компанию».