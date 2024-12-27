В новостройках гаснет свет

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В 2024 году впервые за долгое время застройщики жилья столкнулись с серьезным падением спроса. Только в Москве и Подмосковье, по данным аналитического сервиса Dataflat.ru, сокращение составило 21% по сравнению с 2023 годом, до 135,7 тыс. сделок. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые также считаются крупными локальными рынками жилищного строительства, продажи у девелоперов снизились на 16% год к году, до 65,6 тыс. сделок. Площадь проданных в 2024 году квартир в столице и Подмосковье составила 6,49 млн кв. м, в Санкт-Петербурге и области — 2,6 млн кв. м: в обоих случаях этот показатель сократился на 19%.

По этой причине застройщики также теряют выручку, но в меньшей степени. По подсчетам Dataflat.ru, в 2024 году совокупные поступления девелоперов жилья в Москве и Подмосковья снизятся всего на 5% год к году, до 2,28 трлн руб., у компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области — на 9% год к году, до 590,9 млрд руб.

Происходящее на рынке жилых новостроек — это следствие отмены массовой программы льготной ипотеки и рекордно высоких базовых ставок по кредитам на рыночных условиях. Продажи застройщиков стали сильно зависеть от условий по ипотеке. По разным оценкам, доля ипотеки в объемах реализации достигает 50–85% и более.

В 2025 году ситуация на рынке жилищного строительства вряд ли стабилизируется. Согласно пессимистичному прогнозу аналитиков «Яков и партнеры», продажи жилья в новостройках по всей России сократятся почти на треть, до 4,9 трлн руб. Базовый сценарий предполагает падение на 19%, до 5,3 трлн руб., оптимистический — на 3%, до 6,1 трлн руб.

Ситуация стала беспокоить чиновников, курирующих стройиндустрию. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что некоторые девелоперы могут обанкротиться, однако власти постараются этого не допустить. В частности, в правительстве обсуждается разрешение застройщикам и дальше не платить неустойки за срыв сроков передачи объектов строительства. Эта мера была принята как антикризисная весной 2022 года. Кроме того, власти могут ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года.