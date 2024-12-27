На сжиженных оборотах

Главным сюжетом в секторе СПГ на протяжении года оставалась бомбардировка западными санкциями недавно построенного российского завода «Арктик СПГ-2», где 60% принадлежат НОВАТЭКу. Проект, занимающий сейчас 4% глобального рынка, был частью амбициозной цели правительства РФ по увеличению мировой доли до примерно 20% к 2030–2035 годам, а также масштабных планов развития Севморпути. Первая очередь завода мощностью 6,6 млн тонн начала производство СПГ в начале 2024 года, и уже на тот момент проект находился в SDN List.

Дальнейшие санкции Запада фактически вытеснили из проекта прочих акционеров — TotalEnergies, CNOOC, CNPC, японский консорциум Mitsui и JOGMEC, сломали логистическую схему по перегрузке партий СПГ с танкеров ледового класса на конвенциональные суда, которую НОВАТЭК выстраивал годами, закрыли СПГ-заводу доступ к танкерам ледового класса Arc7 и отпугнули от проекта всех покупателей.

Вопреки этому удалось наладить производство и отгрузки СПГ — в августе и сентябре, когда грузы по Севморпути можно перевозить на обычных газовозах, завод увеличил производство и «Арктик СПГ-2» попытался поставить первые партии. В ответ США последовательно наложили санкции на все задействованные танкеры, в основном купленные на вторичном рынке. В итоге ни одна из партий не достигла конечного покупателя, к концу года производительность «Арктик СПГ-2» находится на минимальном уровне.

Санкции США и ЕС, введенные в отношении уже работающего завода и приведшие к его остановке, стали мировым прецедентом. Позже НОВАТЭКу, по данным “Ъ”, пришлось заморозить и другие перспективные проекты — «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ», которые также попали в SDN List.

35,2 миллиона тонн СПГ может экспортировать Россия в 2025 году — на 2,8 млн тонн меньше, чем в первоначальном прогнозе правительства, сделанном до санкций США против «Арктик СПГ-2»

Пока ЕС не вводил общеевропейских санкций на импорт российского СПГ. Но страны ЕС могут на национальном уровне ограничивать доступ СПГ из России в свои газотранспортные системы, чем в 2024 году воспользовались, например, Финляндия и Швеция. С конца марта 2025 года в европейских портах будет запрещена перевалка СПГ из России для реэкспорта в третьи страны. Это затруднит доступ российскому СПГ к центрам спроса на мировом рынке, но одновременно может привести к тому, что еще больше российского СПГ будет оставаться в Европе.

В ноябре 2024 года поставки российского СПГ в Европу побили рекорд, достигнув 1,75 млн тонн, следует из данных Kpler. За январь—ноябрь РФ экспортировала 29,12 млн тонн СПГ, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.