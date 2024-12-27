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Коммерсантъ FM
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Переменчивая «Дружба»

Венгрии и Словакии пришлось искать новую схему поставок российской нефти

Санкции Украины против ЛУКОЙЛа в конце июня привели к остановке поставок нефти от этой компании в Венгрию и Словакию по южной ветке нефтепровода «Дружба», проходящей через украинскую территорию. До санкций ЛУКОЙЛ был основным поставщиком нефти в эти страны, обеспечивая более 40% отгрузок на НПЗ в Венгрии и Словакии через своего трейдера Litasco. Венгерской MOL пришлось переориентироваться на других российских поставщиков, а также выводить в ремонт свои НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе. Решение Украины о санкциях в отношении ЛУКОЙЛа критиковали власти Венгрии и Словакии, указывая на риски с энергоснабжением обеих стран. В Кремле назвали решение Киева о сокращении транзита по «Дружбе» «политическим».

Найти компромисс удалось через два месяца: с сентября MOL выкупает нефть у ЛУКОЙЛа до пересечения на украинско-белорусской границе, оплачивая транзит. Расходы MOL увеличились на $1,5 за баррель, сообщал глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш. Тем не менее поставки стабилизировались. В октябре второй месяц подряд отгрузки через трейдера MOL по «Дружбе» транзитом через Украину были на уровне 300 тыс. тонн. В Финансовом университете при правительстве РФ допускали, что выработанная схема в перспективе могла бы применяться и для газа после истечения контракта «Газпрома» на транзит через Украину.

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