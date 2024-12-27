Европа поправела на уровне законодателей

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Итоги выборов в Европарламент (ЕП) в июне стали своего рода кульминацией давно набиравшего обороты тренда на усиление позиций крайне правых партий, в большинстве своем выступающих против иммиграции и высказывающих несогласие с дальнейшей военной и финансовой помощью Украине. Несмотря на то что правоцентристская Европейская народная партия, к которой относится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сохранила свое лидерство, ее союзники в лице социалистов и фракции либералов понесли существенные потери. А крайне правые объединения, напротив, сумели вырваться на третье и четвертое места по численности своих депутатов в ЕП.

На этом фоне некоторые политики правого центра стали загодя допускать возможность сотрудничества с наименее радикальными силами крайне правого спектра. Так, Урсула фон дер Ляйен еще в феврале, когда она только готовилась баллотироваться на второй срок, не исключила в будущем коллаборацию с группой «Европейские консерваторы и реформисты», где тон задает партия премьера Италии Джорджи Мелони. Позднее под давлением других союзников с левого фланга госпожа фон дер Ляйен отыграла назад. Но факт допустимости ранее немыслимых потенциальных рабочих отношений с силами крайне правого спектра остался фактом.

Рост популярности крайне правых идей у европейских избирателей предопределил и еще один заметный тренд: партии, относящиеся к правому центру, стали все чаще и активнее перенимать идеи, традиционно считавшиеся полем ультраправых политических сил, особенно по части борьбы с миграцией.