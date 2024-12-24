ЦБ спрогнозировал пик инфляции в апреле 2025 года

Инфляция по итогам 2024 года составит 9,6–9,8%, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По его словам, пик годовой инфляции будет в апреле 2025 года. После этого показатель будет активно снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Господин Ганган сказал «Интерфаксу», что с большой вероятностью в первом квартале 2025 года годовая инфляция будет расти, учитывая эффект базы — относительно низкие темпы роста цен в начале прошлого года. «При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться»,— сказал господин Ганган.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ отметил, что до конца 2024 года остаются еще две недели и в этот период «еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции». Но, по его мнению, рост цен будет на уровне 9,6–9,8%. На 16 декабря инфляция составляла 9,5%, в октябрьском прогнозе ЦБ предусмотрена инфляция 8–8,5%.

Господин Ганган считает, что в первом полугодии будут проявляться дезинфляционные тренды, но он не стал делать прогноз по итогам 2025 года. По его мнению, баланс рисков «пока значимо не изменился». ЦБ сделает прогноз в феврале.

О том, как власти пытаются бороться с ростом цен,— в материале «Ъ» «Инфляция о двух концах».