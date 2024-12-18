Полицейские изъяли около 1,5 тысяч упаковок сильнодействующих препаратов в Сочи

Полицейские в Хостинском и Адлерском районах Сочи провели операцию, в ходе которой выявили две аптеки, незаконно продававшие безрецептурные сильнодействующие лекарства. В результате изъяли около 1,5 тыс. упаковок прегабалина и трамадола, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили две аптеки, которые нарушали законодательство, реализуя сильнодействующие препараты без необходимых рецептов. Специалисты конфисковали около 1,5 тыс. упаковок прегабалина и трамадола. Владельцев аптечных учреждений привлекли к административной ответственности, что может повлечь за собой штрафы до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С начала текущего года в Сочи провели более 45 проверок аптечных пунктов, в результате которых к ответственности привлекли более 25 юридических и должностных лиц. В рамках этих мероприятий из незаконного оборота специалисты изъяли около 250 тыс. капсул сильнодействующих лекарств на общую сумму свыше 118 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в Майкопе завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ, в результате которого 14 жителей Краснодарского края, включая главаря группы из Сочи, получили тюремные сроки. Легализация преступных доходов составила более 1 млн руб., а доход от одной из аптек достигал от 300 тыс. до 500 тыс. руб. в день.

Мария Удовик