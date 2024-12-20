Из Черногории экстрадируют обвиняемого в хищении 25 млн рублей сочинца

Черногория удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры РФ об экстрадиции сочинца. Его обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2017 по 2021 годы фигурант похитил денежные средства и имущество на общую сумму более 25 млн руб. После этого он скрылся от правоохранительных органов. В 2024 году сочинца объявили в международный розыск по требованию Генпрокуратуры. В сентябре 2024 года его задержали на территории Черногории.

Положительное решение об экстрадиции было принято благодаря взаимодействию российской Генпрокуратуры с зарубежными партнерами. Обвиняемого доставят в Москву через территорию Турции в сопровождении сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола. Фигуранта обвиняют по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте осудили организаторов подпольного казино. Семерых фигурантов приговорили к срокам от 1 года условно до 6 лет колонии общего режима.

Вячеслав Рыжков