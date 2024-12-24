Заместителем главы Ростовской области может стать и.о. ректора РостГМУ
Исполняющая обязанности ректора Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) Олеся Старжинская может занять должность заместителя губернатора донского региона. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на свой источник в областном правительстве.
Фото: Сайт РостГМУ
По информации портала, и.о. ректора сменит на посту замгубернатора региона Андрея Пучкова, который отвечает за вопросы труда и социальной политики. Он был назначен на этот пост 28 февраля 2022 года.
С 2021 по 2024 годы Олеся Старжинская занимала должность зампредседателя правительства Архангельской области по социальным вопросам. И.о. ректора РостГМУ она стала в июне текущего года.
Ранее заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова ушла на пенсию. На этой должности она была с 2017 года.