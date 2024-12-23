Снятие режима ЧС, рост бюджета Татарстана и штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

В Татарстане сняли режим чрезвычайной ситуации, ранее он был введен для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

В 2024 году валовый региональный продукт (ВРП) Татарстана превысит 5 трлн руб. По итогам этого года не менее 1,3 трлн руб. запланированы на инвестиции в основной капитал, а более 850–900 млрд руб. — на инвестиции в строительный комплекс.

СИБУР завершил возведение нефтехимического комплекса ЭП-600 в Нижнекамске, инвестиции в проект составили порядка 200 млн руб.

В 2024 году расходная и доходная части бюджета Республики Татарстан увеличатся на 93,7 млрд руб. Из этой суммы на увеличение доходной части приходится 84,5 млрд руб., полученные из налогов и налоговых доходов.

Депутаты Госсовета Республики Татарстан приняли законопроект о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам. Закон был одобрен в первом и третьем чтении.

Новое здание театра имени Камала в Казани, расположенное на берегу озера Кабан, получило заключение о соответствии (ЗОС). В ближайшие дни ожидается ввод здания в эксплуатацию.

В Чувашии состоялось торжественное открытие моста через реку Сура на трассе М-7 «Волга», на строительство которого было выделено 17 млрд руб. федеральных инвестиций. Протяженность моста вместе с подходами составляет более 5,5 км.

В Казани 1,8 тысячи подвалов из 6 тысяч признаны подходящими для использования в качестве временных укрытий. При этом более 4,1 тысячи подвальных помещений не соответствуют установленным нормативам. (https://www.kommersant.ru/doc/7401117)

Депутаты Госсовета Республики Татарстан в первом чтении одобрили законопроект, который предполагает обязательную регистрацию собак.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что перед республикой стоит задача в ближайшие два года достичь производства не менее 20 самолетов в год.

Влас Северин