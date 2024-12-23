В Татарстане приняли закон о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам
Депутаты Госсовета Татарстана в первом и третьем чтении приняли проект закона, согласно которому вводятся штрафы для водителей, не оплативших проезд по платным дорогам. Об этом стало известно на заседании республиканского парламента.
В Татарстане приняли закон о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Штрафы будут взимать за неоплату проезда по автодорогам регионального и межмуниципального значения и их участкам. Размер штрафа составит 1,5 тыс. руб. для всех автомобилей, кроме автобусов и грузовиков — 5 тыс. руб. Дела об административных правонарушениях будет рассматривать министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
За принятие законопроекта проголосовало 85 депутатов, один человек воздержался.
Ранее сообщалось, что штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам составят 2 тыс. руб. для граждан и 10 тыс. руб. для юрлиц. В случае нарушения правила водителями грузовых машин или автобусов штраф составит 5 тыс. руб. для граждан и 20 тыс. руб. для юрлиц.