Депутаты Госсовета Татарстана в первом и третьем чтении приняли проект закона, согласно которому вводятся штрафы для водителей, не оплативших проезд по платным дорогам. Об этом стало известно на заседании республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане приняли закон о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане приняли закон о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Штрафы будут взимать за неоплату проезда по автодорогам регионального и межмуниципального значения и их участкам. Размер штрафа составит 1,5 тыс. руб. для всех автомобилей, кроме автобусов и грузовиков — 5 тыс. руб. Дела об административных правонарушениях будет рассматривать министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

За принятие законопроекта проголосовало 85 депутатов, один человек воздержался.

Ранее сообщалось, что штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам составят 2 тыс. руб. для граждан и 10 тыс. руб. для юрлиц. В случае нарушения правила водителями грузовых машин или автобусов штраф составит 5 тыс. руб. для граждан и 20 тыс. руб. для юрлиц.

Диана Соловьёва