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Расходы и доходы бюджета Татарстана в 2024 году увеличат на 93,7 млрд рублей

Расходная и доходная части бюджета Республики Татарстан в 2024 году увеличится на 93,7 млрд руб. Об этом сообщил глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Расходы и доходы бюджета Татарстана в 2024 году увеличат на 93,7 млрд рублей

Расходы и доходы бюджета Татарстана в 2024 году увеличат на 93,7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расходы и доходы бюджета Татарстана в 2024 году увеличат на 93,7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основные расходы направлены на софинансирование мероприятий национальных проектов и федеральных программ, включая дорожную инфраструктуру, капитальное строительство и ремонт объектов социальной и культурной сферы.

На увеличение доходной части приходится 84,5 млрд поступлений налогов и налоговых доходов.

Основные корректировки коснутся налога на доходы физических лиц, совокупного дохода, налога на имущество и неналоговых доходов. Также планируется увеличить раздел безвозмездных поступлений на 9,9 млрд руб.

Общий объем дохода бюджета Республики Татарстан в 2024 году прогнозируется на уровне 578,1 млрд руб., а расходы — 579,5 млрд руб. Дефицит бюджета составит 1,4%, без изменений также остался бюджет последующих годов.

Влас Северин

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