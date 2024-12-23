Расходная и доходная части бюджета Республики Татарстан в 2024 году увеличится на 93,7 млрд руб. Об этом сообщил глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расходы и доходы бюджета Татарстана в 2024 году увеличат на 93,7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Расходы и доходы бюджета Татарстана в 2024 году увеличат на 93,7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основные расходы направлены на софинансирование мероприятий национальных проектов и федеральных программ, включая дорожную инфраструктуру, капитальное строительство и ремонт объектов социальной и культурной сферы.

На увеличение доходной части приходится 84,5 млрд поступлений налогов и налоговых доходов.

Основные корректировки коснутся налога на доходы физических лиц, совокупного дохода, налога на имущество и неналоговых доходов. Также планируется увеличить раздел безвозмездных поступлений на 9,9 млрд руб.

Общий объем дохода бюджета Республики Татарстан в 2024 году прогнозируется на уровне 578,1 млрд руб., а расходы — 579,5 млрд руб. Дефицит бюджета составит 1,4%, без изменений также остался бюджет последующих годов.

Влас Северин