Новое здание театра Камала в Казани введут в эксплуатацию в ближайшие дни
Новое здание театра имени Камала на берегу озера Кабан в Казани получило заключение о соответствии (ЗОС), в ближайшие дни ожидается ввод здания в эксплуатацию. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами.
«Это очень сложный технологический объект, который требует и компетенций, и навыков. <...> Строительство такого объекта в столь короткие сроки является мировым рекордом»,— отметил Рустам Минниханов.
Первое мероприятие, проходящее в стенах нового здания театра, — это предновогодняя встреча Рустама Минниханова с журналистами, посвященная итогам 2024 года.
Строительство театра началось в 2023 году. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. Завершение работ по строительству театра планировалось к саммиту БРИКС, однако уже в начале ноября раис Татарстана отметил, что важно не гнаться за сроками, а уделять особое внимание качеству выполняемых работ.