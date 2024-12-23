Новое здание театра Камала в Казани введут в эксплуатацию в ближайшие дни

Новое здание театра имени Камала на берегу озера Кабан в Казани получило заключение о соответствии (ЗОС), в ближайшие дни ожидается ввод здания в эксплуатацию. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами.

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«Это очень сложный технологический объект, который требует и компетенций, и навыков. <...> Строительство такого объекта в столь короткие сроки является мировым рекордом»,— отметил Рустам Минниханов.

Первое мероприятие, проходящее в стенах нового здания театра, — это предновогодняя встреча Рустама Минниханова с журналистами, посвященная итогам 2024 года.

Строительство театра началось в 2023 году. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. Завершение работ по строительству театра планировалось к саммиту БРИКС, однако уже в начале ноября раис Татарстана отметил, что важно не гнаться за сроками, а уделять особое внимание качеству выполняемых работ.

Влас Северин