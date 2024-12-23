В Татарстане сняли режим ЧС для органов управления и сил МЧС после атаки БПЛА

В Татарстане по распоряжению раиса республика Рустама Минниханова сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), ранее введенный для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Режим ввели 21 декабря после атаки беспилотников на Казань. Как рассказали в пресс-службе раиса, ведение режима было необходимо для оперативной ликвидации последствий атаки в соответствии с законодательством.

21 декабря, в субботу, было зафиксировано 8 прилетов БПЛА.

Диана Соловьёва