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В Чувашии открыли мост через реку Сура на трассе М-7 «Волга» за 17 млрд рублей

В Чувашии состоялось торжественное открытие моста через реку Сура на трассе М-7 «Волга». Объем федеральных инвестиций в проект составил 17 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

В Чувашии открыли мост через реку Сура на трассе М-7 «Волга» за 17 млрд руб.

В Чувашии открыли мост через реку Сура на трассе М-7 «Волга» за 17 млрд руб.

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева

В Чувашии открыли мост через реку Сура на трассе М-7 «Волга» за 17 млрд руб.

Фото: Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева

Открытие объекта прошло в формате телемоста с участием зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, главы Чувашии Олега Николаева, руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и начальника «Волго-Вятскуправтодора» Илдара Мингазова.

«Мост через Суру имеет важнейшее значение для обеспечения связей западных регионов страны с Уралом»,— сообщил Олег Николаев.

Глава Чувашии уточнил, что для республики объект важен для обеспечения межмуниципальной связанности и реализации задач в области инвестиций и в туристической сфере.

Протяженность моста вместе с подходами составляет более 5,5 км. В пресс-службе главы Чувашии уточнили, что это самый протяженный мост в регионе. На объекте установили 8 км линий электроосвещения и 4,2 км шумозащитных экранов.

Строительство мостового перехода в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовало в мае 2021 года.

Диана Соловьёва

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