C полковника все взыщут

Как стало известно «Ъ», целый банный комплекс, загородные дома, участки земли, квартиры и иномарки конфисковали по иску Генпрокуратуры у начальника небольшого отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружной полиции Москвы. При этом все сделки с полицейской недвижимостью, произошедшие уже после задержания главного фигуранта коррупционного скандала, надзор, пожалуй, впервые в официальных документах назвал мнимыми и направленными на спасение активов от обращения в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Автором иска к бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного административного округа полковнику Александру Басову, членам его семьи и связанным с ними лицам выступал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин. Его подчиненные, надзирая за расследованием уголовного дела в отношении господина Басова, которому СКР инкриминировал получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 4 млн руб. от представителя Московского центра дезинфекции, получили сведения о несоблюдении борцом с коррупцией требований законодательства о противодействии коррупции.

Надо отметить, что господин Басов с 1 июля 2001 года по 22 августа 2022 года служил в органах внутренних дел России, занимая должности оперативника, старшего опера и проч., а на свою последнюю должность был назначен в апреле 2021 года.

Со службы его выгнали за совершение проступка, порочащего честь полицейского.

До работы в МВД, по данным надзора, господин Басов «никакой трудовой деятельности не осуществлял». С 2006 года, когда полицейский начал отчитываться о доходах, до 2022 года Александр Басов официально заработал 14 млн 584 тыс. руб. В те же годы его супруга получила 11 млн 274 тыс. руб. Отец полицейского заработал 4,9 млн руб., а мать — 3,4 млн.

Таким образом, по подсчетам Генпрокуратуры, совокупный доход семьи Басовых составил чуть более 34 млн руб. Прибыль в размере почти 7 млн Басовой-старшей от операций с ценными бумагами надзор счел криминальной, так как она была получена от «использования имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы».

В то же время, по данным Генпрокуратуры, оперативник Басов, чтобы скрыть свои криминальные доходы, активно приобретал на них дорогостоящее имущество, которое регистрировал на родственников и доверенных лиц.

Так, на свою супругу Татьяну Басову он приобрел квартиру площадью 38,5 кв. м в доме №17 на Студенческой улице Москвы, заплатив за нее по документам меньше миллиона рублей; автомобиль Infinity FX 37 2010 года выпуска; земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м и домом на нем в 425,5 «квадрата», расположенный в ЖК «Новорижский» — в деревне Покровское, что недалеко от Истры, за 93,7 млн руб. Кроме того, женщина благодаря полицейскому стала обладателем ценных бумаг — паев открытых паевых инвестиционных фондов на 6 млн руб.

Также Александр Басов, по данным надзора, «приобрел и номинально зарегистрировал» на некоего Юрия Колоярского Lexus ES 350, который затем был продан.

Благодаря сыну отец офицера Владимир Басов стал владельцем автомобилей Lexus IS250 C, Dodge RAM и Daewoo Nexia, а также квартиры площадью 78,6 кв. м в Одинцово. В 2023 году Басов-старший оформил недвижимость по дарственной на внука. По версии надзора, это было сделано лишь с одной целью — сокрытия актива от конфискации.

На Владимира Басова полицейский также записал участок площадью 1,3 тыс. кв. м в деревне Покровское, где у семьи уже имелась недвижимость. На нем он устроил масштабное строительство.

Однако дом площадью более 450 «квадратов» так и не был достроен. Кроме того, Басов-старший получил четыре участка по 1,2 тыс. кв. м в деревне Алексеевке, что под Ногинском. Там же на него была приобретена земля площадью еще в 35 тыс. кв. м. Часть участков начали осваивать, возводя времянки, очевидно, чтобы затем продать. Под Ногинском полицейским был построен и целый банный комплекс из трех объектов площадью более 300 кв. м, которые сдавались в аренду и приносили семье неплохой теневой доход. Только с апреля по октябрь 2023 года он составил почти 700 тыс. руб., подсчитал надзор.

Как только полицейский Басов оказался под следствием, его отец заключил, как считает прокуратура, целый ряд мнимых договоров с номиналами на дарение и продажу недвижимости, чтобы спрятать ее от ревизоров.

Интересно, что три участка земля в Алексеевке по 1,2 тыс. кв. м были оформлены и на мать борца с коррупцией. На одном он построил дом общей площадью 179 кв. м. Активы благодаря мнимым сделкам также пытались спрятать.

Таким образом, начиная с 2009 года, подсчитала прокуратура, полицейским Басовым фактически были приобретены или построены 15 объектов недвижимости (еще два достроить он не успел), 5 автомобилей, а также именные ценные бумаги. Общая стоимость неправомерно полученного имущества офицером составила 206 млн 452 тыс. руб. При этом семья Басовых неоднократно выезжала на отдых за границу, путешествовала внутри России, тратила значительные средства на приобретение одежды, обслуживание жилых помещений и автомобилей, что «исключало возможность накопления и аккумулирования ими денежных средств».

Ногинский горсуд полностью удовлетворил иск замгенпрокурора Разинкина, а Мособлсуд, в который обратились с жалобами ответчики, оставил это решение в силе.

Отметим, что Мосгорсуд признал господина Басова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ,— получении через посредника взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 9,8 млн руб. и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на пять лет. Фигурант также был лишен специального звания полковника полиции.

Николай Сергеев