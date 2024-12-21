Песков: Москва ответит на просьбу Абхазии о поставках электроэнергии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова помочь Абхазии в случае запроса на гуманитарную поставку электроэнергии. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба ранее заявил, что обратился к России с просьбой о поставке электроэнергии из-за кризиса в республике.

«Когда попросит, будет (ответ.— "Ъ"), конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания, и счастья. Естественно, вместе с нами»,— ответил пресс-секретарь в беседе с «РИА Новости» на вопрос, последует ли ответ России на запрос Абхазии.

В Абхазии, как правило, возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель из-за ее высокого потребления. Из-за этого республика вынуждена импортировать электричество. 11 декабря вся Абхазия оказалась обесточена из-за отключения единственной действующей Ингурской гидроэлектростанции.

И. о. президента Абхазии заявил, что в краткосрочной перспективе республика самостоятельно не справится с ситуацией. Энергокризис привел к большему обострению внутриполитической ситуации, подчеркнул господин Гунба. Он напомнил о стрельбе в здании Народного собрания, где погиб депутат Вахтанг Голандзия.

Подробности — в публикации «Ъ» «Абхазия ищет путь в потемках».