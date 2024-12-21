Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии из-за кризиса в республике. В обращении к согражданам он также заявил, что намерен участвовать в выборах президента 15 февраля.

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Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Бадра Гунба

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Гоподин Гунба признал, что Абхазия в краткосрочной перспективе не сможет самостоятельно справиться с ситуацией. Он отметил, что политический кризис в ноябре привел к тяжелым последствиям для бюджета, задержке зарплат и выплат социальных пособий.

«Бюджет испытывает непомерную нагрузку. Приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии. Считаю уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо»,— cказал Бадра Гунба в обращении.

Кроме того, энергокризис привел к большему обострению внутриполитической ситуации, подчеркнул и. о. президента. Он напомнил о стрельбе в здании Народного собрания, где погиб депутат Вахтанг Голандзия.

В конце октября Россия и Абхазия подписали инвестиционное соглашение. Оппозиция Абхазии подвергла документ критике и вынудила подать в отставку президента Аслана Бжанию. 11 декабря вся Абхазия оказалась обесточена из-за отключения единственной гидроэлектростанции. В республике введены жесткие ограничения на электроснабжение.

Подробности — в публикации «Ъ» «Абхазия ищет путь в потемках».