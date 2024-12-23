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Коммерсантъ FM
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Оперативный розыск денег

Хостинг-провайдеры поднимают цены со ссылкой на СОРМ

Российские хостинг-провайдеры планируют повышение цен на свои услуги в начале 2025 года до 10% на фоне исполнения требований по установке систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Требование по установке систем было введено для компаний год назад, и сейчас провайдеры говорят о росте стоимости комплексов. Однако производители СОРМ считают, что на ценообразовании хостинг-провайдеров сказываются другие факторы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ряд хостинг-провайдеров (предоставляют услуги виртуального размещения данных и сайтов) планируют поднять цены на свои услуги с начала 2025 года, рассказали “Ъ” участники рынка. В частности, компании вынуждены поднять цены на 5–10%, а в ряде случаев — на 15%, чтобы компенсировать внедрение СОРМ на своей инфраструктуре, а также изменения в налогообложении, принятые в этом году, оценивает гендиректор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.

«Сейчас затраты на программную СОРМ находятся в пределах 5–10 млн руб., если же речь идет о необходимости программно-аппаратной СОРМ, то к уже названной сумме добавляется "железо", на которое налагается ряд требований, в том числе о наличии сертификации»,— говорит господин Цаплин. По его словам, цены на такое оборудование «практически везде по запросу», но некоторые компоненты стоят от 300 тыс. до 1 млн руб., притом что точное число необходимых элементов становится известным только при внедрении. В самой RuVDS планируют поднять цены впервые за три года: для большинства виртуальных серверов — не более чем на 12,6%.

Также на ценообразование влияют техническая поддержка и модернизация системы, которые могут составить до 30% от стоимости внедрения СОРМ, подтверждает руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру», Сергей Рыжков.

В 2023 году был принят закон, закрепляющий создание реестра хостинг-провайдеров Роскомнадзором. Летом 2023 года Госдума приняла изменения в ФЗ «Об информации» и «О связи», по которым провайдеров обязали регистрироваться в России и вносить свои данные в реестр, полностью размещать в стране вычислительные мощности, иметь технические возможности для защиты информации и установки технических средств противодействия угрозам и СОРМ. Тем компаниям, которые не включились в реестр, с 1 февраля запрещено оказывать услуги в РФ (см. “Ъ” от 27 марта). На 18 декабря в реестр включены 479 юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что не участвуют в реализации и контроле цен на АПК СОРМ. Там также отметили, что не получали жалоб о росте цен на оборудование от операторов связи или провайдеров и «выяснят соответствующий вопрос с отраслью». Минцифры совместно с ФАС внимательно следят за ценами, и «при подозрении на нарушения оперативно проводится проверка».

«Внедрение систем данного класса влечет расходы для провайдеров, но, несмотря на это, все требования выполняются в полном объеме»,— говорит директор К2 Cloud Сергей Зинкевич. Также он добавляет, что изменений в данном вопросе в ближайшее время не будет, «вероятнее всего, регулятор будет проверять выполнение требований и помогать устранить недоработки».

При этом гендиректор «Норси-Транса» (в частности, производит аппаратно-программную СОРМ) Сергей Овчинников считает, что «связывать повышение тарифов хостинг-провайдеров с требованием об установке СОРМ некорректно». Он объясняет, что новые требования хостинг-провайдеры только начали реализовывать, поэтому в 2024 году этот фактор не мог повлиять на рост цен. В другом хостинг-провайдере говорят, что повышение цен связано, скорее, с «налоговой реформой». Речь, в частности, о введении пятиступенчатой шкалы НДФЛ, росте налога на прибыль с 20% до 25% и других серьезных изменениях, вступающих в силу с 1 января 2025 года.

«Любая административная нагрузка на бизнес создает негативное влияние»,— констатирует основатель корпорации ITG Дмитрий Гачко. Это измеряется не только в сумме трат на решения СОРМ, есть другие нагрузки: каналы связи для СОРМ, администрирование этих систем и т. д. «Я бы сказал, что причины роста инфляции также лежат в росте административной нагрузки»,— говорит он.

Татьяна Исакова, Олег Козырицкий

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