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Коммерсантъ FM
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И.о. президента Абхазии: доводить отношения с РФ до такого состояния недопустимо

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к согражданам, призвав их сообща искать выход из ситуации, сложившейся после осеннего политического кризиса. Он объявил, что намерен участвовать в выборах 15 февраля, и сообщил, что обратился за помощью к России.

Бадра Гунба

Бадра Гунба

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бадра Гунба

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

30 октября правительства России и Абхазии подписали инвестиционное соглашение. Подпись под документом поставили министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. Абхазская оппозиция подвергла соглашение критике и вынудила подать в отставку президента Аслана Бжанию и премьера Александра Анкваба. Выборы президента назначены на 15 февраля 2025 года. После блэкаута 11 декабря, вызванного техническими проблемами на Ингурской ГЭС, в Абхазии введены жесткие ограничения на электроснабжение.

«Бюджет испытывает непомерную нагрузку,— заявляет Бадра Гунба.— Приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии. Возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат. Считаю уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо».

«Коллапс энергосистемы сделал трудновыносимой жизнь граждан республики,— говорится в его заявлении.— Нарушено нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения, экономики в целом. Отключение света по 9–11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой. Мы оказались в полной темноте в прямом и переносном смысле. Нездоровая политическая борьба подвергает опасности настоящее и будущее Абхазского государства».

Энергокризис ведет к еще большему обострению внутриполитической ситуации, отмечает исполняющий обязанности главы государства: «Это послужило детонатором трагедии, случившейся на днях в парламенте страны. В результате погиб депутат Народного собрания, достойный сын отечества Вахтанг Голандзия (депутат был застрелен в здании Народного собрания 19 декабря.— "Ъ")».

«Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране, и власть, и оппозиция,— говорится в заявлении.— Но вопрос сейчас не в том, кто больше виноват. Сейчас надо предпринимать конкретные шаги для того, чтобы вернуть людям свет и тепло в их дома, восстановить веру в перспективы нашей страны и в то, что мы не останемся один на один с тяжелыми проблемами. К сожалению, в краткосрочной перспективе своими силами нам не справиться».

Бадра Гунба сообщил согражданам, что в качестве исполняющего обязанности президента Абхазии «обратился к союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии». Он надеется, что «обращение будет поддержано как можно скорее».

Господин Гунба заявил о намерении принять участие в выборах президента 15 февраля: «Мною принято решение участвовать в выборах… Призываю всех участников предстоящей избирательной кампании действовать в рамках закона, проявлять уважение прежде всего к своему народу, проявлять высокую политическую культуру»,— заявил Бадра Гунба. По его словам, «принципиально важно не наносить вреда отношениям с союзниками Абхазии»: «Их у нас не много. А главный — Российская Федерация». Решение большинства задач социально-экономического развития Бадра Гунба связал с Россией: «Более 200 межправительственных и межгосударственных соглашений создают прочную основу для нашего дальнейшего развития и достижения долгосрочных целей. Мы обязаны воспользоваться этими возможностями для укрепления нашего государства, сохранения этноса, качественного улучшения благосостояния граждан».

Иван Тяжлов

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