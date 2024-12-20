Главные новости за 20 декабря. Сочи

Суд в Москве отклонил апелляцию защиты супруги экс-главы Сочи Янины Копайгородской. Жена Алексея Копайгородского останется под домашним арестом.

Адвокат жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской также подал жалобу на решение суда о наложении ареста.

Утром в пятницу, 20 декабря, сочинский курорт «Роза Хутор» открыл горнолыжный сезон. Начали работать подъемники и трассы для катания.

Черногория удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры РФ об экстрадиции сочинца. Его обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Утром в пятницу, 20 декабря, в Сочи произошел взрыв газа в жилом доме. Пострадал один человек.

Федеральный Минтранс рассмотрит возможность продления высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Адлер до Махачкалы и Грозного. Проект могут реализовать после завершения работ по ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

В Сочи обнаружили первых птиц в мазуте, который разлился в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Специалисты Росприроднадзора обнаружили в Адлере и Имеретинской низменности четырех чомг, покрытых нефтепродуктами.

В Сочи продолжаются работы по стабилизации оползневых участков, где под воздействием непогоды активизировались грунты. Специалисты эвакуировали жителей из частных домов, сейчас в пунктах временного размещения находятся 20 человек.

Компания «СК Аквилон» сообщила о росте числа пассажиров круизного лайнера Astoria Grande в новом сезоне, который продлится с марта 2024 по январь 2025 года. Ожидается, что пассажиропоток из Сочи в Турцию и Египет вырастет на 35% относительно уровня прошлого сезона.