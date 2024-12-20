Круизный лайнер Astoria Grande перевезет 42 тысячи пассажиров в 2024 году

Компания «СК Аквилон» сообщила о росте числа пассажиров круизного лайнера Astoria Grande в новом сезоне, который продлится с марта 2024 по январь 2025 года. Ожидается, что пассажиропоток из Сочи в Турцию и Египет вырастет на 35% относительно уровня прошлого сезона, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Количество рейсов увеличится с 39 до 47, а средняя загрузка судна возрастет более чем на 15%. В пиковые месяцы — август, сентябрь и октябрь — заполняемость лайнера приблизилась к 100%.

«В общей сложности в третьем сезоне запланировано перевезти более 42 тыс. пассажиров — граждан РФ и иностранцев. Во втором сезоне было перевезено 31 тыс. человек», — уточнили в компании.

Рост пассажиропотока связан с более ранним стартом навигации в марте 2024 года и увеличением числа рейсов. Юбилейный сотый рейс лайнера состоится 20 декабря.

С начала работы в июле 2022 года Astoria Grande перевез 80 тыс. пассажиров. Текущий сезон завершится 22 января 2025 года, а следующий начнется 1 марта 2025 года. На новогодние праздники 2024-2025 загрузка судна уже превысила 80%.

Вячеслав Рыжков