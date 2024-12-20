Жена бывшего главы Сочи останется под домашним арестом

Суд в Москве отклонил апелляцию защиты супруги экс-главы Сочи Янины Копайгородской. Жена Алексея Копайгородского останется под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты супруги бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янины Копайгородской на избрание ей домашнего ареста. Мера пресечения будет действовать как минимум до 12 января. Изначально под домашний арест супругу экс-мэра отправили 13 ноября по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По аналогичной статье расследуется дела в отношении самого Алексея Копайгородского.

Бывший мэр Сочи был арестован 25 сентября. Супругов Копайгородских обвиняют в растрате муниципальных земель на сумму 3,7 млн руб. Фигуранты вину не признают, а их защита называет дело «политическим».

«Ъ-Сочи» писал, что правоохранители отказали Янине Копайгородской, находящейся под домашним арестом, в праве посещать богослужения. Защита считает, что такое решение является нарушением конституционного права на свободу вероисповедания.

Вячеслав Рыжков