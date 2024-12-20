На курорте «Роза Хутор» открыли горнолыжный сезон

Утром в пятницу, 20 декабря, сочинский курорт «Роза Хутор» открыл горнолыжный сезон. Начали работать подъемники и трассы для катания, говорится в публикации в официальном Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

В работе 20 декабря подъемники Олимпия, Заповедный Лес, Стрела, Дриада, Соло, Ювента, Шале, Квартет и другие – всего 14. На северном склоне от пересадки Сказка-Кабан (1,8 тыс. м) до Горной Олимпийской деревни (1,1 тыс. м) и Роза Стадион (940 м) работают трассы Б-52, Плато, Шале, Змейка, Вираж, Шамони и другие – всего 16. На Обер Хутор от пересадки Дриада-Тундра (1,6 тыс. м) до Роза Стадион (940 м) работают пять трасс: Горизонт, Борей, Обер Хутор, Арбор, Эхо.

«Ъ-Сочи» писал, что в поселке Красная Поляна за сутки израсходовано 100 тонн противогололедных материалов. Продолжается расчистка и обработка автомобильных дорог и тротуаров от снега. Задействованы 62 единицы техники и 125 рабочих.

Сейчас высота сугробов в горах курорта достигла двух м. «Роза Хутор» ранее сообщала, что температура воздуха колеблется от -4 до +3 градусов.

Вячеслав Рыжков