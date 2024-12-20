Живущих в зоне оползней сочинцев эвакуировали

В Сочи продолжаются работы по стабилизации оползневых участков, где под воздействием непогоды активизировались грунты. Специалисты эвакуировали жителей из частных домов, сейчас в пунктах временного размещения находятся 20 человек, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр Сочи с главами районов и представителями коммунальных служб разработали план действий для решения проблемных точек, которые все еще требуют внимания. В большинстве оползневых участков удалось достичь стабильности.

Сейчас специалистам удалось восстановить дорогу в Сергей-Поле, обеспечить проезд в ряде сельских округов. Основные технологические нарушения на сетях уже устранили.

В Медовеевке жителей временно подключили к электроснабжению от генератора, а энергетики планируют завершить подключение линии электропередачи до конца дня. Специалисты завершают работы по восстановлению газопровода высокого давления в Казачьем Броде.

На участках дорожной сети зафиксировали 29 очагов повреждений. В планах дорожников — восстановление транспортного сообщения с Семеновкой по временной схеме до конца дня. В Прогрессе обеспечили проезд для аварийных служб. Также мэр Сочи поручил организовать безопасный курс школьного автобуса.

По прогнозам метеорологов, на курорт вновь может обрушиться непогода. Синоптики предупреждают жителей и гостей города о дождях в воскресенье.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте продолжаются работы по устранению последствий непогоды, в том числе восстановление электроснабжения на Красной Поляне. На улице Летней прочистили ливневую канализацию, а на улице Банановой организовали расчистку для устранения аварии водоснабжения.

Мария Удовик