Минтранс рассмотрит возможность продления магистрали Москва — Адлер до Грозного

Федеральный Минтранс рассмотрит возможность продления высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Адлер до Махачкалы и Грозного. Проект могут реализовать после завершения работ по ВСМ Москва — Санкт-Петербург, пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Романа Старовойта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вопрос о продлении магистрали до северокавказских городов был задан президенту Владимиру Путину во время прямой линии 19 декабря. Глава государства позитивно оценил эту идею и пообещал ее рассмотреть. При этом президент отметил необходимость обеспечения проезда по побережью Черного моря, а также заявил о необходимости «уничтожить пробки», которые скапливаются на подходе к Адлеру.

«У нас задача стоит прежде всего Москва — Санкт-Петербург реализовать, и мы работаем в этом направлении, а дальше, конечно же, пилотный проект будет масштабироваться»,— сообщил господин Старовойт.

РЖД уже определила последовательность создания высокоскоростных магистралей. После запуска ВСМ между двумя столицами компания планирует проложить скоростные железнодорожные пути из Москвы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.

Вячеслав Рыжков