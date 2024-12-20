Бастрыкин проконтролирует проверку факта отравления екатеринбурженок шпротами

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации об отравлении рыбными консервами жительниц Екатеринбурга, передает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель поручил исполняющему обязанности руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, 65-летняя женщина и ее 37-летняя дочь отравились шпротами «За Родину», которые продавали с «Газели». Сейчас они находятся в реанимации инфекционного отделения в тяжелом состоянии. На производстве сообщили, что фиксируют все поставки товара, и подозревают, что пострадавшие отравились фальсификатом. Сейчас полиция Екатеринбурга ищет других покупателей шпрот на мини-рынке возле ДК ВОС, возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Ирина Пичурина