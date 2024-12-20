В Екатеринбурге полиция ищет возможных заболевших ботулизмом

Полиция Екатеринбурга ищет покупателей шпрот на мини-рынке Сортировки возле ДК ВОС на ул. Технической – Теплоходном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области. Двое женщин, которые приобрели там банку с консервами, были госпитализированы в тяжелом состоянии, в их крови выявлен ботулотоксин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роспотребнадзор Свердловской области Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Следственным подразделением отдела полиции № 10 УМВД по городу Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Санкция может составить до двух лет лишения свободы.

В свердловском МВД призвали всех, кто приобретал рыбные консервы на этом мини-рынке, обратиться в полицию. Сотрудники ОВД рекомендуют покупателям быть внимательными при выборе продуктов и избегать сомнительных мест, не покупать продукты с рук.

Напомним, 65-летняя женщина и ее 37-летняя дочь отравились шпротами «За Родину», которые продавали с «Газели». Сейчас они находятся в реанимации инфекционного отделения. На производстве сообщили, что фиксируют все поставки товара, и подозревают, что пострадавшие отравились фальсификатом.

Подробнее о заболевании двух человек ботулизмом в Екатеринбурге – в материале «Ъ-Урал» «"С Газели" продавали опасные консервы».

Анна Капустина