Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге полиция ищет возможных заболевших ботулизмом

Полиция Екатеринбурга ищет покупателей шпрот на мини-рынке Сортировки возле ДК ВОС на ул. Технической – Теплоходном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области. Двое женщин, которые приобрели там банку с консервами, были госпитализированы в тяжелом состоянии, в их крови выявлен ботулотоксин.

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Следственным подразделением отдела полиции № 10 УМВД по городу Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Санкция может составить до двух лет лишения свободы.

В свердловском МВД призвали всех, кто приобретал рыбные консервы на этом мини-рынке, обратиться в полицию. Сотрудники ОВД рекомендуют покупателям быть внимательными при выборе продуктов и избегать сомнительных мест, не покупать продукты с рук.

Напомним, 65-летняя женщина и ее 37-летняя дочь отравились шпротами «За Родину», которые продавали с «Газели». Сейчас они находятся в реанимации инфекционного отделения. На производстве сообщили, что фиксируют все поставки товара, и подозревают, что пострадавшие отравились фальсификатом.

Подробнее о заболевании двух человек ботулизмом в Екатеринбурге – в материале «Ъ-Урал» «"С Газели" продавали опасные консервы».

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...