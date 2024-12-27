Апартаменты не вселяют оптимизма

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Многолетние разговоры о необходимости закрепить в законе юридический статус апартаментов в 2024 году неожиданно закончились фактическим вытеснением этого формата недвижимости из правового поля. По заявлению вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, с октября власти города перестали согласовывать строительство таких объектов. По оценкам экспертов, в столице на долю апартаментов приходится около 11% предложения на первичном рынке, в целом по России — от 16% до 22%. Не исключено, что опытом Москвы как законодателя правил на рынке недвижимости воспользуются власти других городов, например Санкт-Петербурга, где их доля больше всего — около 19%.