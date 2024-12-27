Ловцы человеческого труда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Под конец 2024 года один из крупных сервисов доставки еды снял фильм о творческих молодых людях, которые получают зарплату курьера и занимаются любимым делом, не думая о хлебе насущном. Острый дефицит персонала и жесткая конкуренция компаний за трудовые ресурсы вынуждают романтизировать среди работоспособных россиян род деятельности, которым в основном занимаются трудовые мигранты. Для них это, пожалуй, один из немногих доступных способов легально зарабатывать в России.

По данным сервиса HeadHunter, медианная зарплата курьеров составляет 115,6 тыс. руб. в месяц, что больше доходов, например, врачей и учителей. Но чтобы получать такую сумму, курьер должен работать с утра до ночи. Впрочем, теперь мигрантам из Средней Азии стало невыгодно оставаться в России в качестве неквалифицированной рабочей силы, а это не только курьер, но и строитель, и упаковщик товара на складах ритейлеров, и сборщик фруктов и овощей. Нестабильность курса рубля и трудности перевода денежных средств на родину гонят их в другие края, где также высокий спрос на трудовые ресурсы. По разным оценкам, с начала 2024 года Россию покинули до 600 тыс. уроженцев Средней Азии. Но есть более важный и, пожалуй, пока непреодолимый фактор — усилившаяся после устроенного гражданами Таджикистана весной 2024 года теракта в «Крокус Сити Холле» антимигрантская риторика официальных лиц, включая депутатов Госдумы.

Ястребиный напор, с каким законодатели взялись возводить заграждения от притока трудовых мигрантов из Средней Азии, отпугивает тех, кто ранее выступал за расширение их ввоза

В недавнем интервью вице-премьер Марат Хуснуллин, который в разгар пандемии был готов завозить на российские стройки иностранных рабочих эшелонами, признал нехватку в отрасли 200–400 тыс. рабочих, но заявил, что проблема решаема, не поясняя, впрочем, каким образом. Вряд ли это можно сделать за счет российских граждан: демографическая яма, в которой оказалась страна в конце 1990-х—начале 2000-х годов, не позволяет устранить дефицит рабочей силы. Аналитики «Яков и партнеры», смоделировавшие три сценария развития стройиндустрии в ближайшие годы, назвали непростые условия для реализации оптимистического прогноза, подразумевающего падение продаж в новостройках страны всего на 3%, до 6,1 трлн руб.,— это отмена западных санкций и сокращение оттока из страны трудовых мигрантов.

Один крупный ритейлер, нуждающийся в рабочей силе не меньше застройщиков, недавно в разговоре со мной подметил: «Непонятно, что хуже — внешние факторы вроде западных санкций или внутренняя гонка самых болезненных ограничений для своей же экономики». При этом, как говорят мои собеседники из разных сегментов потребительского рынка, инициаторы ужесточения условий пребывания в стране трудовых мигрантов из Средней Азии не предлагают альтернативы, скажем, в виде их адаптации и интеграции в российское общество. А социализация позволяет им не находиться в своем закрытом сообществе, возможно, рискуя попасть под влияние деструктивных идей.

Ряд экономистов считают, что из-за высокой ключевой ставки ЦБ, которая к концу 2024 года достигла 21%, большинство компаний приостановят свое развитие и проблема нехватки рабочих рук и, соответственно, перегрева зарплат решится сама собой. Другие — что острый кадровый голод подтолкнет роботизацию и вскоре живые рабочие на стройке или сотрудники супермаркетов будут малочисленными надсмотрщиками. Но бизнесмены, каждый день сталкивающиеся с новыми вызовами, считают такие рассуждения не более чем теориями. Пока же им в наступающем году, как и в уходящем, придется вести свою сложную битву за рабочие руки, используя все доступные художественные средства.