Иран нанесли на карту «Мира»

На фоне ограничений по использованию карт Union Pay, эмитированных российскими банками, у российских граждан появились новые возможности использования платежных систем. В начале ноября в Тегеране председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что теперь граждане страны могут снимать наличные с банковских карт платежной системы «Шетаб» в банкоматах на территории России. Кроме того, с помощью карт платежной системы «Мир» можно будет снимать наличные в банкоматах на территории Ирана с января 2025 года. Еще один этап начнется в начале следующего года, по итогам которого российские карты можно будет использовать в точках розничных продаж. Всего карта «Мир» принимается сегодня в 11 странах, в том числе на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Никарагуа.

Мохаммад Реза Фарзин, председатель Центробанка Ирана, 13 ноября, ТАСС «Наша платежная система «Шетаб» и российская система «Мир» теперь связаны технически, и любой гражданин Ирана сможет использовать иранскую карту в российских банках».