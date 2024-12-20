Организаторы подпольного казино в Сочи получили реальные сроки

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор семерым участникам преступной группы за незаконную организацию азартных игр. Организатор подпольного казино получил 6 лет колонии общего режима, в том числе за хранение наркотиков в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Следствие установило, что в июле 2023 года главный фигурант создал нелегальное игорное заведение в Сочи. В преступную схему он вовлек еще одного обвиняемого в качестве охранника и пятерых женщин-операторов.

В помещении клуба установили более 20 компьютеров со специальным программным обеспечением для проведения азартных игр. За три месяца работы группа получила доход в размере почти 7,8 млн руб.

Организатора незаконной деятельности осудили на 6 лет колонии общего режима по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр) и по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Четверо девушек администраторов осуждены на 1 год условно, одна из них – на 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Охранника приговорили к 1 году колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков