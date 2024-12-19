С «Газели» продавали опасные консервы

Две жительницы Екатеринбурга в тяжелом состоянии попали в реанимацию после употребления консервов шпрот «За Родину», которые приобрели на улице у продавца из «Газели». По факту отравления СКР и прокуратура организовали проверки. Ритейлеры приняли решение приостановить продажу консервов «За Родину». Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой сообщать, если они увидят банки шпрот из опасной партии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роспотребнадзор Свердловской области Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

Об отравлении двух жительниц Екатеринбурга сообщил свердловский Роспотребнадзор в среду, 18 декабря. По данным ведомства, они в тяжелом состоянии находятся в реанимации инфекционной больницы, в их крови выявлен ботулотоксин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, признаки отравления 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать заметили 8 декабря — после того, как съели шпроты. 10 декабря состояние одной из женщин ухудшилось, и она вызвала скорую помощь, которая госпитализировала ее. Ее родственница попала в больницу 16 декабря.

По словам одной из пострадавших, она приобрела шпроты в масле из балтийской кильки возле ДК ВОС в Екатеринбурге, где ими торговали из «Газели» на мини-рынке. Консервы «За Родину» произвели на рыбзаводе в городе Светлый Калининградской области.

Шпроты отправили на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, которая установила, что в продукте находился ботулотоксин.

Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой сообщать, если они увидят банки шпрот «За Родину», произведенные 13 сентября 2024 года, поскольку именно в этой партии был выявлен возбудитель ботулизма Clostridium botulinum.

Следственное управление СКР по Свердловской области начало процессуальную проверку по ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В СУ СКР уточнили, что продукция была реализована в нестационарной торговой точке. В процессе проверки следователь выяснит детали произошедшего, будут проведены необходимые экспертные исследования, чтобы оценить степень тяжести вреда, который был нанесен здоровью пострадавших. Ход и результаты доследственной проверки взят на контроль прокуратурой Железнодорожного района Екатеринбурга.

Ритейлер X5 Group (супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток», дискаунтер «Чижик») приостановил продажи консервов «За Родину» в магазинах по всей стране и остановили поставки продукции в распределительные центры. «Мы направили товар на лабораторные исследования и анализируем жалобы со стороны потребителей», — сообщили в пресс-службе ритейлера.

Подобные шпроты продавались в магазинах «Магнит», «Светофор», «Лента», «О’кей», FixPrice.

«Ъ-Урал» обратился за комментарием к производителю консервов, но ответа пока не получил. Генеральный директор ООО «Рыбзавод "За Родину"» Леонид Толстобровов сообщил «Известиям», что компания не причастна к производству шпрот с ботулотоксином. По его словам, сейчас продукцию отправили на экспертизу, чтобы «подтвердить, что все стерильно». На заводе предполагают, что жители Екатеринбурга стали жертвами фальсификата.

Анна Капустина