В Киеве прозвучали взрывы

Украинские СМИ сообщили как минимум о шести взрывах в Киеве. Перед этим по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракет упали в четырех районах города. Издание «Страна» передает, что на складе возле международного аэропорта Борисполь начался сильный пожар. Повреждена тепломагистраль. Также сообщается об ударах по городу Василькову в Киевской области. Там расположен военный аэродром.

В настоящий момент воздушная тревога на Украине отменена. Минобороны России не сообщало о нанесении ударов.