Синоптик «Фобоса» рассказал, какой будет погода в Москве в новогоднюю ночь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Московской области в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз с температурой от 0°C до –5°C. В северных регионах европейской части страны и в Западной Сибири прогнозируется от –5°C до –10°C, на Южном Урале и в Зауралье — до –20°C, на юге России — до +5°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно прогнозу синоптика, первый январский день в Москве и Подмосковье будет менее прохладным: термометры будут колебаться около 0°C. Снежный покров в Москве, высота которого сейчас составляет от 17 до 28 см, уменьшится как минимум в два раза.

«Это не означает, что зима начнет пробуксовывать и на этом чуть ли не закончится. Нет. Грядущий январь еще громко "выстрелит" и обильными снегопадами, и настоящими русскими морозами»,— сказано в сообщении специалиста в Telegram.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Ъ FM», что погода на этой неделе очень изменчива, тепло сменяется холодом. По его прогнозу, сегодня, 20 декабря, ожидается оттепельная температура.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Столицу сковало пробками».