Тирова победа

Вместо запланированного десять лет назад стрелкового комплекса на улице Острогожской в Воронеже построят активити-парк с тропой здоровья, спортивными и туристическими объектами. Инвестиции в проект составят 150 млн руб. Частный стрелковый клуб появится в Новоусманском районе — его строительство уже началось. Представители стрелкового сообщества считают, впрочем, что он не станет приемлемой альтернативой государственной площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители стрелкового сообщества настаивают на необходимости государственного стрелкового объекта

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Представители стрелкового сообщества настаивают на необходимости государственного стрелкового объекта

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На улице Острогожской, 107а в Воронеже вместо стрелкового клуба может появиться активити-парк. Об этом „Ъ“ рассказали в министерстве физкультуры и спорта Воронежской области. «В связи с ограниченностью средств областного и федерального бюджетов, отсутствием федеральной программы, направленной на развитие объектов данного назначения, принято решение о прекращении проектирования стрелкового комплекса по указанному адресу»,— рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, как сообщили в облправительстве, комиссия по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приняла решение о реализации на том же земельном участке проекта «Активити-парк Шиловский», предполагающего создание в лесопарке тропы здоровья, спортивных и туристических объектов, в том числе кемпинга, лыжероллерной трассы, открытого катка, футбольной площадки, кафе. Проект стоимостью 150 млн руб. реализует АО «Альфа Капитал» за счет заемных средств завода нововоронежского завода «Агромиг».

Участок площадью 5,9 га комиссия предоставила инвестору без торгов, поскольку речь идет об объекте социально-культурного назначения. По данным на начало декабря, договор аренды сроком на три года находился на регистрации в Росреестре. Завершить строительство сооружения планируется через три года.

l По данным Rusprofile.ru, АО «Альфа Капитал» зарегистрировано в сентябре прошлого года в Воронеже. Основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимости. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный учредитель — Артем Копылов. За прошлый год компания не получила ни выручки, ни прибыли, ни убытка.

l ООО «Агромиг» зарегистрировано в 2016 году в Нововоронеже для производства машин и оборудования, предназначенного для выпуска пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. 90% принадлежат Николая Копылову, 10% — Артему Копылову. Выручка завода за прошлый год составила 813 млн руб., чистый убыток — 46 млн руб.

Как об альтернативе отмененному проекту стрелкового комплекса на Острогожской представители минспорта говорят о спортивно-стрелковом клубе «Выстрел», который возводится за счет частных инвестиций в Бабякове Новоусманскго района. Согласно проекту объект будет включать одноэтажный спортивно-стрелковый комплекс площадью 2,5 тыс. кв. м, в том числе крытые, открытые и полуоткрытые стрелковые галереи, комбинированное стрельбище, административные и вспомогательные помещения, автостоянку и контрольно-пропускной пункт. С инвестором — АНО «Воронежский спортивно-стрелковый клуб „Выстрел“» — заключен договор аренды земельного участка площадью 19 га сроком на десять лет. Общая стоимость проекта — 70 млн руб.

На сегодня выполнены работы по очистке территории от строительного и бытового мусора, выравнена площадка для автотранспорта и построения спортсменов. Готовы площадка под стендовую стрельбу, 15 открытых стрелковых галерей, проводится их сертификация. Директор «Выстрела» Алексей Черепов рассказал „Ъ“, что первый этап строительства «практически закончен»: первые мероприятия могут быть проведены уже весной 2025 года.

Решение о строительстве стрелкового комплекса на Острогожской было принято около десяти лет назад. В январе 2013 года вышло поручение бывшего заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака «О создании условий для развития базовых видов спорта „пулевая и стендовая стрельба“», а в декабре 2014-го — поручение бывшего помощника полномочного представителя президента в ЦФО Георгия Бурцева «О развитии вида спорта „практическая стрельба“». В декабре 2019-го победителем торгов по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ стала компания «Регионгражданпроект», обязавшаяся выполнить заказ за 13,5 млн руб.

В октябре 2023-го минспорта сообщало, что планы по строительству «стрелкового комплекса для соревнований по стендовой, практической, пулевой стрельбе» по-прежнему актуальны. Как следовало из размещенной ведомством информации, сооружение должно было включать состоящее из пяти площадок комбинированное стрельбище, трибуну на 200 мест, комплекс полуоткрытых и подземных тиров для пулевой стрельбы (дистанции 25 и 50 м), комплекс закрытых тиров для пулевой и практической стрельбы (тир 100 м, тир 200 м, галерею практической стрельбы 50 м) и стрельбище для практической стрельбы.

«Сильная тренерская школа и высокие спортивные результаты (Елена Ткач — семикратная чемпионка мира, рекордсменка мира и Европы, двадцатикратная чемпионка и рекордсменка страны, финалистка XXVII и ХХХ Олимпийских игр в Сиднее и Лондоне) способствуют поднятию авторитета Воронежской области, подтверждают необходимость в строительстве современного объекта»,— говорили в минспорта.

Тем не менее уже в январе 2024-го контракт на выполнение проектно-изыскательских работ был расторгнут. По данным портала госзакупок, подрядчик получил из облбюджета 10,6 млн руб. Кроме того, 12,6 млн руб. было потрачено на археологические раскопки на месте предполагавшегося строительства и 490 тыс. руб.— на разработку проекта водозабора и канализации.

В начале ноября во время прямой линии губернатора Александра Гусева о необходимости спортивного сооружения высказались во «ВКонтакте» представители Воронежского стрелкового клуба. «В текущих реалиях стрелковый комплекс имеет стратегическое значение. Обучение базовым навыкам обращения с оружием, развитие массовых стрелковых видов спорта, вовлечение молодежи в виды спорта, имеющие военно-прикладной характер, популяризация службы в вооруженных силах РФ — все это составляет основу обороноспособности страны»,— полагают в организации. Там не считают строительство сооружения в Новоусманском районе реальной альтернативой. По словам президента организации Альберта Горбачева, речь идет исключительно о коммерческом сооружении.

«Мы объединяем не профессиональных спортсменов, а граждан — владельцев оружия, которым нравится стрелять по мишеням, готовиться к войне, проводить выходные, бегая с автоматом по лесу,— объяснил Альберт Горбачев.— Это средний класс, самая массовая категория любителей стрельбы. В Воронеже их около 27 тыс. Но закон запрещает стрелять в любом овраге. Нужно специально отведенное для стрельбы место, а его нет. Нам десять лет рассказывали про строительство стрелкового комплекса, а потом участок просто приглянулся какому-то бизнесмену. Зачем там нужен активити-парк, особенно в такое время? Это саботаж. Понятно, что как только построился бы государственный стрелковый объект, то все коммерческие предприятия этого профиля сразу бы разорились, стали бы не нужны».

На вопрос о том, рассматривается ли возможность занятий и соревнований по пулевой и стендовой стрельбе за счет бюджета в спортивно-стрелковом клубе, строящемся в Бабякове, в минспорта ответили, что проектом бесплатное предоставление часов для занятий по пулевой и стендовой стрельбе не предусмотрено: «При наличии потребности в использовании объекта после его ввода в эксплуатацию для занятий государственных (муниципальных) бюджетных учреждений будет рассмотрен вопрос о включении в закон о бюджете соответствующего финансирования».

Юрий Голубь