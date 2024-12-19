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10 млрд на инфраструктуру ЖКХ и обращение раиса Татарстана о проверке застройщика

Главные события четверга 19 декабря 2024 года

В Татарстане на новую программу по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры выделят 10 млрд руб. Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что на обновление инфраструктуры ЖКХ по всей стране нужно около 4,5 трлн руб.

В мае раис Татарстана Рустам Минниханов после жалоб от жителей республики о неисполнении обязательств подрядчика «Таунхаусы и дома» обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить застройщика. Установлено, что организация должна была построить индивидуальные жилые дома. Потерпевшие не попадают под категорию обманутых дольщиков. В результате расследования установили четырех подозреваемых.

Президент России Владимир Путин рассказал, что все возможности Казани будут использоваться в рамках работы БРИКС. По мнению господина Путина, потенциал Казани можно использовать в рамках отдельных инструментов в интересах объединения.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует уволить чиновника Министерства земельных и имущественных отношений по утрате доверия. Ранее госслужащего задержали в республике. По версии следствия, чиновник оказывал покровительство пяти коммерческим фирмам при проведении аукционов.

В Татарстане в ближайшие дни должны открыть обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Его протяженность составит 90 км. Участок станет частью трассы М-12.

В Татарстане осудили бывшего председателя правления «Татагропромбанка». Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, фигурант организовал размещение банком ликвидных денежных средств на счетах в «Татфондбанке» и «ИнтехБанке».

В Челнах частный инвестор предложил построить детский центр художественной гимнастики. Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», мэр города Наиль Магдеев заявил, что стоимость проекта составит порядка 600–700 млн руб.

Кировский райсуд Татарстана обязал «РЖД» устранить нарушения пожарной безопасности на станции Юдино. В транспортной прокуратуре сообщили, что на опасном объекте производства не было системы пожаротушения, а также не принимались меры по надлежащему содержанию топливного резервуара.

В 2024 году Казани передали 39 новых троллейбусов из Беларуси. Производителем техники стал Минский автомобильный завод. Передачу новых троллейбусов провели сегодня на площадке перед Казанской Ратушей.

Диана Соловьёва

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