Кировский районный суд Татарстана обязал организацию «РЖД» устранить нарушения пожарной безопасности на станции Юдино. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане РЖД обязали устранить нарушения безопасности на станции Юдино

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Татарстане РЖД обязали устранить нарушения безопасности на станции Юдино

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Татарская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требования законодательства о пожарной безопасности при использовании базы топлива на станции Юдино Горьковской ЖД.

При проверке установили, что на опасном производственном объекте не было системы пожаротушения. Работники не принимали мер по надлежащему содержанию топливного резервуара. По мнению транспортной прокуратуры, нарушения могли спровоцировать аварийные ситуации и создать угрозу безопасности жизни граждан.

Владельцем транспортной инфраструктуры является компания «РЖД». Сообщается, что собственник не устранил нарушения, поэтому Татарский транспортный прокурор обратился с иском в суд.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения находится на контроле транспортной прокуратуры.

Диана Соловьёва