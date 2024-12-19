Инвестор построит в Челнах детский центр художественной гимнастики за 600–700 млн
Частный инвестор предлагает построить крупный центр художественной гимнастики в городе Набережные Челны. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.
Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», Наиль Магдеев отметил, что с учетом сегодняшних реалий стоимость проекта составит порядка 600–700 миллионов рублей.
Также инвесторы выходят с инициативами по строительству частного детского сада, стоматологической поликлиники, парка детских развлечений и ряда других объектов.
Сейчас руководство города также находится в поисках инвесторов для создания современного киноконцертного зала, центра волейбола, крытого ледового катка, дворца единоборств, футбольного манежа, речного вокзала и благоустройства Комсомольской набережной.