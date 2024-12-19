Казани передали 39 новых троллейбусов из Беларуси

Казани передали партию белорусских троллейбусов марки МАЗ-303Т22 из Беларуси. Всего в этом году столица Татарстана получила 39 транспортных средств из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Передача транспортных средств произошла на площадке перед Казанской Ратушей. Производителем техники является Минский автомобильный завод.

В 2023 году Казани передали 23 новых троллейбуса из Беларуси, пока данная модель троллейбуса поставляется только в Казань. В передаче троллейбусов приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Господин Минниханов осмотрел салон троллейбуса и пообщался с представителями «Метроэлектротранса», которые будут эксплуатировать новые троллейбусы.

Диана Соловьёва