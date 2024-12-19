Экс-председателя «Татагропромбанка» осудили за злоупотребление полномочиями

54-летнего бывшего председателя правления «Татагропромбанка» признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По материалам дела, с декабря 2016 года по май 2017 года обвиняемый организовал размещение банком ликвидных денежных средств на счетах в «Татфондбанке» и «ИнтехБанке». Банки впоследствии признали банкротами. В результате «Татагропромбанку» был причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд руб.

Заключение сделок по размещению ликвидных активов привело к невозможности исполнения «Татагропромбанком» своих обязательств перед кредиторами. Среди них были почти 4,5 тыс. физлиц и индивидуальных предпринимателей. Кредитная организация обанкротилась.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мужчину лишили права занимать должности, связанные с управленческой деятельностью, на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

По данным портала Rusprofile, «Татагропромбанк» с уставным капиталом более 737 млн руб. зарегистрирован в Казани. Организация находится в процессе банкротства.

Диана Соловьёва