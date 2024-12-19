Владимир Путин заявил, что все возможности столицы Татарстана, которые были созданы за предыдущие десятилетия, будут использоваться, ответ прозвучал в контексте перспектив создания в Казани структур БРИКС. Об этом президент России сообщил на большой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин: Мы будем использовать все возможности Казани в рамках работы БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Путин: Мы будем использовать все возможности Казани в рамках работы БРИКС

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Путина, потенциал Казани может быть использован в рамках создающихся отдельных инструментов в интересах БРИКС. «Мы штаб-квартиру вроде как не создаем. Есть отдельные инструменты, которые создаются и работают в интересах всей организации, но мы, безусловно, будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы за предыдущие десятилетия»,— отметил глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Казань за последние десятилетия совершила «удивительный рывок» в развитии и стала одним из лучших городов Европы.

23 октября в Казани на расширенном заседании саммита БРИКС была принята Казанская декларация, в которой страны-участники обозначили несколько ключевых инициатив. Одной из них стало создание независимой системы депозитариев BRICS Clear, которая дополнит существующую финансовую инфраструктуру. Разработка решений по созданию системы будет поручена профильным министерствам стран-участниц.

Также страны договорились о расширении исследовательской деятельности в рамках Сетевого университета БРИКС, охватывая широкий спектр наук, а также устойчивое сельское хозяйство и продовольственную безопасность.

Кроме того, участники саммита акцентировали внимание на Новой промышленной революции, которая будет включать проекты в области цифровизации, искусственного интеллекта, зеленых технологий и устойчивого производства.

В дополнение к этому, была подчеркнута поддержка женского предпринимательства через усилия Женского делового альянса БРИКС, включая запуск цифровой платформы для женщин-предпринимателей.

Анар Зейналов