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В Татарстане на новую программу модернизации инфраструктуры ЖКХ выделят 10 млрд

Правительство Татарстана приняло решение запустить новую программу по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на 10 млрд руб. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на XIX съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», передает пресс-служба раиса региона.

В Татарстане на новую программу модернизации инфраструктуры ЖКХ выделят 10 млрд

В Татарстане на новую программу модернизации инфраструктуры ЖКХ выделят 10 млрд

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Татарстане на новую программу модернизации инфраструктуры ЖКХ выделят 10 млрд

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рустам Минниханов заявил, что проблемы в сфере ЖКХ остаются одними из самых острых. Раис Татарстана сообщил, что для решения вопросов модернизации инфраструктуры ЖКХ в России нужно около 4,5 трлн руб.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика планирует получить 3,2 млрд руб. из федерального бюджета.

«В дополнение к федеральной мы запускаем республиканскую программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Предполагаемый объем финансирования — 10 млрд руб. Детальный план программы в ближайшие дни будет расписан»,— заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что мероприятия по программе позволят поэтапно решать острые проблемы муниципальных образований в сфере ЖКХ.

Диана Соловьёва

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