Прокурор Татарстана требует уволить чиновника Минземимущества по утрате доверия

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует уволить начальника отдела республиканского Министерства земельных и имущественных отношений по утрате доверия. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Вчера стало известно, что в Татарстане задержали чиновника регионального Минземимущества. По версии следствия, с июня 2021 по ноябрь 2024 года госслужащий оказывал покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества. Сообщается, что задержанный занижал стоимости арендных платежей.

Предварительный ущерб государству оценили почти в 2,9 млн руб. По данным источника, при проверке также обнаружили факт завышения задатка, что ограничивало конкуренцию на аукционе.

Представление прокурора пока не рассмотрели.

Диана Соловьёва